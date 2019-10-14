(حقنة) تعيد الدمازين لقلب الهلال

حصل الجهاز الفني لفريق الهلال السوداني، على روشتة طبية، من اختصاصي اصابات، من شأنها اعادة متوسط الدفاع عمار الدمازين الى موقعه ضمن التشكيلة الرئيسية للمدرب صلاح محمد آدم، على المستوى المحلي ودوري ابطال افريقيا.

وبحسب الطبيب فان اللاعب ليس بحاجة لتدخل جراحي، على مستوى الرباط الهلالي للركبة، بل يمكنه العودة لممارسة نشاطه بصورة طبيعية في التدريبات والمباريات التنافسية، بعد اخذه “حقنة” تعمل على تخفيف الالم ومعالجة الاصابة.

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على ضوء اشارة الطبيب فان اللاعب دخل في برنامج اعدادي تأهيلي بصالة الالعاب الرياضية، الى جانب تلقي بعض الجرع العلاجية المصاحبة للتدريبات البدنية في سبيل العودة لوضعه الصحي والبدني الطبيعي حتى يصبح جاهزاً لخدمة الفريق في اقرب وقت ممكن.

وخضع الدمازين لتدخل جراحي بعد اصابته بقطع في الرباط الهلالي للركبة بالقاهرة قبل موسمين، ثم تعرض لكسر في الفك اثناء مباراة فريقه امام النجم الساحلي التونسي، بالملعب الاولمبي في سوسة الموسم الماضي، وعاد لمربع قطع الرباط في التدريبات بداية الموسم الحالي، ما ادى الى توقفه عن التدريبات.

ويعاني الهلال بحسب آخر لحظة، في وظيفة قلب الدفاع بعد الاستغناء عن حسين الجريف في سبتمبر الماضي وفسخ عقد التونسي شهاب بن فرج، الاسبوع الماضي، ووجد الجنرال نفسه امام خيار الطرفين عبد اللطيف بوي، وسموأل ميرغني، القى بظلاله سالبة على الشكل الفني العام للفريق الازرق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)