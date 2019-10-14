السفير الليبي بالخرطوم: تشكيل لجنة مشتركة من السلطات والجالية لحماية السودانيين ببنغازي

قبل يومين تم استدعاؤك من قبل الخارجية؟

نعم ووعدت بنقل احتجاجهم على الأحداث.

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• وماذا كان رد الحكومة الليبية؟

تم تكوين لجنة مشتركة بين الجالية السودانية والسلطات الليبية ببنغازي للعمل على حماية الجالية هناك ووعدت السلطات ببذل الجهود وإلقاء القبض على الجناة، وأدت واجب العزاء.

• الجالية السودانية بأعداد كبيرة في بنغازي؟

نعم.

• عددهم كم تقريباً؟

ليس لدي معلومة محددة، لكن وجود قنصلية ببنغازي يعني أن أعدادهم كبيرة .

• الجالية السودانية مختلطة بالمجتمع الليبي؟

نعم وتزوجوا منهم .

• هل حوادث القتل التي تعرضت لها نساء سودانيان مقصودة؟

لا.

• ولماذا إذاً قتل 2 في أسبوع واحد؟

الجالية السودانية ليست مستهدفة أو مقصودة.

• لكنها حوادث متكررة وصفت بالغريبة؟

ربما السبب لأن النساء السودانيات يتزين بالذهب لذلك يقصدهم المجرمون.

• كيف؟

قلت لك ربما، وأنا نبهت وزارة الخارجية السودانية لهذه النقطة.

• وماذا كان ردها؟

وعدت بأنها ستنبه الجالية هناك.

• إذن الجالية أصبحت مقصودة كما قلت لك سابقاً؟

الوضع في ليبيا لا يستحمل الذهب لأنه يستهوي المجرمين خاصة إذا كانت امرأة ..أكرر الجالية السودانية غير مقصودة أو مستهدفة.

• هل تعاني جاليات أخرى من هذه الحوادث؟

أريد أن أثبت لك أن السودانيين محبوبين في ليبيا ونحن نعاني من الإجرام لأسباب منها انتشار السلاح.

• لماذا في بنغازي؟

لا تفسير لدي.

• تخوف وسط السودانيين من زيادة الجرائم تجاههم؟

لا أعتقد أن ذلك سيحدث لأن الحكومة ستقوم بواجبها إن شاء الله، وحوادث القتل للسودانيات قامت بها مجموعات خارجة عن القانون وسيتم القبض عليها.

• أنباء عن سودانية مفقودة في ليبيا ؟

ما عندي علم.

• حرق السفارة السودانية في ليبيا؟

رد فعل من سودانيين.

• معلومة بحجم الأضرار؟

لا توجد إصابات وتمت زيادة الحماية للسفارة.

الخرطوم : وجدان طلحة

الخرطوم: (صحيفة السوداني)