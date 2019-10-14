إيقاف مذيعة عن العمل بسبب (الترحيل)

أوقفت إدارة البرامج بفضائية مشاهدة مذيعة تعمل على تقديم البرنامج الصباحي عن العمل لفترة أسبوع. وتعود الأسباب إلى أن المذيعة اشترطت على الترحيل الخاص بالقناة الحضور في وقت غير الزمن الذي حددته الإدارة، ورفضت الانصياع للوائح العمل الخاصة بالمحطة، وبعد إصرارها على قرارها لم تجد المحطة سوى إيقافها عن العمل لفترة أسبوع، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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