مصر تكشف عن دخول مشروع الربط الكهربائي قريباً

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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أكد السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، جاهزية بلاده لاستكمال مشروع الربط الكهربائي مع السودان.
وقال عيسي لدى لقائه وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل على ابراهيم اليوم اليوم أمس إن “مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يحظى باهتمام القيادة المصرية.
وأعلن السفير المصري بحسب آخر لحظة، عن جاهزية الفرق الفنية والتمويل المالي، وأعلن عيسي عن دخول المشروع في أقرب وقت بـ “240” ميقاواط قابلة للزيادة بعد تركيب أجهزة معوضات القدرة الكهربائية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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