اتحاد وكالات السفر تتهم وزارة الأوقاف بالتقاعس

اتهمت اتحاد وكالات السفر والسياحة وزارة الإرشاد والأوقاف بالتقاعس في بدء موسم عمرة ١٤٤١ هجرية، وكشف عن رفض الوزير مقابلة الوكالات.

وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل لبدء موسم العمرة خاصة وأن معظم الدول بدأت الإجراءات.

وأكد أمين شؤون وكالات السفر والسياحة شاذلي عبد الكريم لمصادر، مخاطبة وزير الإرشاد منذ عدة أيام لشرح المشكلات التي تواجه موسم العمرة، مؤكداً أنه لم يصلهم أي رد.

Advertisements

وكشف عبد الكريم بحسب صحيفة السوداني، عن تنظيمهم لمؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة حول إجراءات عمرة ١٤٤١ هجرية وممانعة وزارة الأوقاف في إطلاق الموسم حتى الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)