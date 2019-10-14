“قوى الحرية” تعتمد ترشيح سياسيين وكفاءات لشغل مناصب الولاة

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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أَمَنَّت “قوى الحرية والتغيير” في أول اجتماع لها لبحث ترشيحات الولاة على ترشيح سياسيين وكفاءات لشغل منصب الوالي.
وقال مصدر بـ”قوى الحرية والتغيير” إن الاجتماع الأول للجنة الترشيحات ناقش وضع الأسس والمعايير المطلوبة لاختيار الولاة لعدد (١٨) ولاية، مشيرًا إلى انعقاد ورشة لقوى الحرية والتغيير عن الحكم المحلي منتصف الأسبوع سيطرح فيها الشق الإداري للولايات كرؤية أخيرة.
كما ناقش الاجتماع شرط أن يكون الوالي من المنطقة نفسها أم ليس بالضرورة.
وطبقًا للمصدر، فإنه ومن المتوقع أن تعقد لجنة الترشيحات والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً اليوم لوضع معايير الترشيحات، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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