سلفاكير لوفد الحكومة: (السلام هدف مشترك)

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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تشهد العاصمة الجنوبية جوبا، انطلاق جولة المباحثات بين الحكومة والثورية عبر جلسة افتتاحية اليوم بحضور رئيس المجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان في وقت التقى رئيس الجنوب، سلفا كير ميارديت في القصر الرئاسي بجوبا أمس، وفد الحكومة لمفاوضات السلام، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وقال سلفا كير انه جاء من اجل السلاممؤكداً ان السلام هدف مشتركللسودان ودولة الجنوب وسيتوصلان اليه.
ويشهد الجلسة الافتتاحية عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة. وتوصلت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة سبتمبر الماضي الى توافقات من شأنها ارساء السلام في السودان بصورة مستدامة، وبحسب آخر لحظة، يضم الوفد الحكومي اعضاء لجنة التفاوض ولجنة الأمن والدفاع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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