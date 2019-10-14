انطلاق المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بـ”جوبا” اليوم

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة تنطلق بعاصمة جنوب السودان “جوبا” اليوم المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت ورؤساء دول إفريقية أخرى. Advertisements والتقى سلفاكير بالقصر الرئاسى بجوبا أمس بحسب صحيفة السوداني، بوفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”. ورحب سلفاكير بالوفد الحكومي الذي قال إنه جاء من أجل السلام، مؤكدا أن السلام هدف مشترك للسودان ودولة جنوب السودان وسيتوصلان إليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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