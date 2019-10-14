لجنة تحقيق في التلاعب بالشهادات الصحية لصادر الماشية

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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كشفت وزارة الثروة الحيوانية، عن تكوين لجنة للتحقيق في التلاعب بالشهادات الصحية لصادر الماشية.
وقال مدير المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية محمد يوسف بحسب آخر لحظة، إن اللجنة تم تشكيلها من قِبل وكيل الوزارة، وتشمل إلى جانب وزارة الثروة الحيوانية الأمن الاقتصادي ومحجر سواكن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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