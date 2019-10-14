السعودية تعيد شحنة ماشية سودانية

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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أعادت السلطات السعودية، شحنة صادر تبلغ (400) رأس من الماشية على متن الباخرة (فرح)، بسبب عدم وجود مستندات شحن لأعداد من الماشية، ودونت بلاغات ضد المتورطين في الأمر. وفي الأثناء أكدت شعبة مصدري الماشية الحية، استمرار حركة الصادر دون توقف.
وصوب الأمين العام للشعبة صديق حدوب في تصريح بحسب صحيفة السوداني، انتقادات للجهات الحكومية المختصة، بسبب تجاهلها لأمر حسم التلاعب في حصائل الصادر.
وقال حدوب إن مشكلة استخراج عقود الصادر ما تزال مستمرة دون حسم، وأضاف: “بعض التجار السعوديين يشترون ورق صادر من سودانيين”، مشدداً على أن هذه المسألة تؤدي لإهدار وضياع العملات الصعبة للبلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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