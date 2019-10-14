والي نهر النيل: (شغالين بسياسة أمسك لي وأقطع ليك)

كشف والي نهر النيل المكلف اللواء ركن عبد المحمود حامد حسين, عن اجراء تغييرات جذرية في الولاية. وأشار الى ان التغييرات لم تأت بالامزجة، مؤكداً انه يعمل بشفافية مطلقة لا رائحة ولا لون لها.

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وأوضح ان مسألة زولي وزولك، لن تزول بين يوم وليلة، وقال “لكن البيقع في يدنا بنريحكم من,، والزول الما نافع بيمشي اهلو”، وقال حامد في مؤتمر حول توطين الموالح بعطبرة، “نحن شغالين بسياسة امسك لي واقطع ليك”.

وقطع الوالي بانه لن يتم تعيين اي مسؤول باتصال من المركز بعد اليوم، وقال بحسب آخر لحظة: “ما في زول بضرب تلفون من المركز يقول عينو فلان ولا خلو علان تاني”، مشيراً الى انه وجد اجراءات عقيمة وقوانين مقيدة للاستثمار في الولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)