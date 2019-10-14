السودان يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن اليوم

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة تنطلق اليوم بواشنطن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، والتي يشارك فيها السودان بوفد يترأسه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي. Advertisements وتستهدف الاجتماعات التي تستضيفها واشنطن في الفترة من 14 إلى 20 من أكتوبر الجاري بحسب صحيفة السوداني، مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفاعلية المعونة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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