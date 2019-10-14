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مبادرة شعبية تطالب باطلاق سراح المعتقلين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-أكتوبر-2019

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مبادرة شعبية تطالب باطلاق سراح المعتقلين

 

تعتزم المبادرة الشعبية لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين منذ أكثر من 6 أشهر بسجن كوبر ومعتقلات جهاز الامن، وحددت أمام المحكمة الدستورية موقعاً للوقفة الاربعاء المقبل، واعتبرت المبادرة وفقاً لدعوة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعياستمرار اعتقالهم خرق واضح وصريح لكافة القوانين والدساتير القومية، بما فيها قانون الطوارئ.

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وقالت المبادرة بحسب آخر لحظة: لا للاعتقالات العشوائية ولا لمصادرة الحريات ولا للتحفظ السياسي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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