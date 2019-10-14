مبادرة شعبية تطالب باطلاق سراح المعتقلين

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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تعتزم المبادرة الشعبية لاطلاق سراح المعتقلين السياسيين تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين منذ أكثر من 6 أشهر بسجن كوبر ومعتقلات جهاز الامن، وحددت أمام المحكمة الدستورية موقعاً للوقفة الاربعاء المقبل، واعتبرت المبادرة وفقاً لدعوة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعياستمرار اعتقالهم خرق واضح وصريح لكافة القوانين والدساتير القومية، بما فيها قانون الطوارئ.
وقالت المبادرة بحسب آخر لحظة: لا للاعتقالات العشوائية ولا لمصادرة الحريات ولا للتحفظ السياسي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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