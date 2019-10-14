رئيس القضاء والنائب العام يؤديان القسم أمام البرهان

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements أدى القسم مساء أمس ببيت الضيافة بالخرطوم أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً بحضور عدد من أعضاء مجلس السيادة والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365) ++++++++

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