وزير سابق: امتلكت (124) قطعة من أراضي جامعة الخرطوم

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 26 مشاهدة أقر الوزير السابق بحكومة الإنقاذ عبد الباقي عطا الفضيل والذي يواجه تهماً بالثراء الحرام بأنه كان يمتلك (124) قطعة من الأراضي التي كانت تتبع لجامعة الخرطوم بمنطقة سوبا، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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