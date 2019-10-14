بدء محاكمة ضباط المحاولة الانقلابية

كشف مصدر عسكري عن انعقاد اول جلسة اجرائية للضباط الذين قادوا المحاولة الانقلابية الاخيرة أمس، وعلى راسهم رئيس هيئة الأركان السابق الفريق اول ركن هاشم عبدالمنطلب.

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وقال المصدر بحسب آخر لحظة، ان الجلسة الاجرائية عقدت اليوم الاحد بمعهد الاستخبارات العسكرية وحضرها عدد من الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية وبعدها تقرر ان تكون اول جلسات المحاكمة العسكرية الخميس المقبل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)