وزير الاوقاف: يجب أن ننسى المرارات

شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على ضرورة طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، خاصة وان المرحلة المقبلة لا تتحمل شرخاً وإلغاءً للآخر.

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وقال مفرح خلال مخاطبته امس بربك الورشة التقييمية والتقويمية لحج 1440 هجرية: “إننا نمد أيادينا بيضاء من غير”، داعياً لنسيان مرارات الماضي وتصفية النوايا. وقال بحسب آخر لحظة: يجب ان نتحمل بعضنا البعض، وأضاف مفرح ان الودان الآن متوحد كما لم يتوحد من قبل.

من جانبه أكد والي النيل الأبيض المكلف اللواء ركن حيدر على الطريفي، على الأدوار المتعاظمة التي ظلت تلعبها إدارة الحج والعمرة بالولاية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)