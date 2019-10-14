تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * وزير سابق: امتلكت (124) قطعة من أراضي جامعة الخرطوم * “قوى الحرية” تعتمد ترشيح سياسيين لشغل مناصب الولاة * تفاصيل جديدة حول مقتل سودانيات بليبيا * طلب للمحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن قادة المجلس العسكري اليوم التالي: * “الدستورية”: طلب لرفع الحصانة عن البرهان وحميدتي والكباشي والعطا * عبد الواحد: جوبا لن تحقق سلاماً وستتحول إلى محاصصات * الشرطة تنفي إطلاق سراح موسى هلال وتؤكد محاكمته عسكرياً * وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بحل جميع النقابات والاتحادات المهنية المجهر: * طلب لدى “الدستورية” برفع الحصانة عن أعضاء بمجلس السيادة * الشرطة تتهم “موسى هلال” بقتل (15) وجرح (45) من منسوبيها * “البرهان” و”سلفاكير” و”السيسي” وعدد من الرؤساء الأفارقة يشرفون افتتاح المفاوضات * جبريل إبراهيم لـ”المجهر”: على “عبد الواحد” أن يتراجع عن موقفه * السيادي يعلن وصول (390) بصاً من السعودية وقطر لحل أزمة المواصلات Advertisements الجريدة: * طلب برفع الحصانة عن “البرهان” و”حميدتي” * ثوار مدينة النهود يغلقون أبواب المحلية لحين إقالة المدير التنفيذي * القبض على مدير شركة أمنية خاصة بالبحر الأحمر * نجلة موسى هلال: والدي ظلم والنظام البائد زرع الفتنة بينه و”حميدتي” آخر لحظة: * محاكمة ضباط الانقلابية ومبادرة لإطلاق سراح رموز النظام * الحكومة: يجب تناسي المرارات وتصفية النوايا * محتجون يحتلون محلية النهود ويطردون المعتمد * حل الاتحادات المهنية وقيام انتخابات خلال (3) أشهر الدار: * بدء محاكمة المتهمين في المحاولة الإنقلابية من بينهم رئيس الأركان المشتركة * الدفاع: يطلب إطلاق سراح المتهمين بالضمانة ومن بينهم اللواء ركن بحر * المحكمة توافق بفك قيود المتهم الرابع الليبي في قضية شقة شمبات * غرق ثمانية أشخاص بينهم نساء داخل مركب و”الدار” تورد الأسماء * الشرطة تنفي شائعة إطلاق سراح موسى هلال * الجمارك تضبط ذهباً داخل حذاء شاب بمعبر أرقين الخرطوم (أخبار الخليج 365) (

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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