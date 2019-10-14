بـ700 مليون دولار.. صفقة جديدة بين موسكو والرياض

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن صفقة جديدة لاستجئار الطائرات من السعودية تصل إلى 700 مليون دولار.

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف، إن الصندوق سيعلن، يوم الاثنين، عن صفقة استئجار في مجال الطيران مع شركاء من المملكة العربية السعودية بقيمة 700 مليون دولار.

وأعلن دميتريف للصحفيين: "في مجال استئجار الطيران. هذه صفقة واحدة مقابل 700 مليون دولار".