"الجوكر" يواصل التربع على عرش إيرادات أفلام السينما

واصل فيلم "الجوكر"، تربعه على صدارة عرش الإيرادات في دور السينما للأسبوع الثاني على التوالي، حيث وصلت إيراداته مطلع الأسبوع إلى 55 مليون دولار. والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس. وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "عائلة آدامز" (آدامز فاميلي) بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الخيال العلمي الجديد "رجل الجوزاء" (جيميني مان) بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار. Advertisements والفيلم بطولة ويل سميث وماري إليزابيث وينستد وكلايف أوين ومن إخراج أنج لي. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" (أبومينابول) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 6.2 مليون دولار. كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون آبي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار. والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماغي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل أنغلر.

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