الحزب الشيوعي يدعو منسوبيه للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر

أعلن الحزب الشيوعي في السودان، امس الاحد مشاركته في مليونية 21 أكتوبر والتي تطالب بتفكيك التمكين من مفاصل الدولة والاعلام وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية في فض الاعتصام ومتابعة أمر المفقودين والقصاص للشهداء،

ودعى الحزب الشيوعي في بيان له، منسوبيه للمشاركة في مليونية 21 اكتوبر احتفالا بالذكرى ال55 لثورة اكتوبر المجيدة ، والمطالبة بتحقيق شعارات الثورة واستكمالها مثل: تفكيك التمكين من مفاصل الدولة والاعلام وتكوين لجنة التحقيق المستقلة الدولية فى فض الاعتصام ومتابعة المفقودين والقصاص للشهداء،وحل المليشيات (دعم سريع،ومليشيات الدفاع الشعبى، كتائب الظل، والوحدات الجهادية الطلابية…الخ) واستعادة الاموال المنهوبة وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، وتحقيق السيادة الوطنية بالخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق السلام العادل والشامل بمخاطبة جذور المشكلة….الخ.

واضاف الحزب بحسب ماجاء في البيان : “بتوجيه المسيرة يوم 21 اكتوبر الى مجلس الوزراء، مشيرًا الىى انه من حق الجماهير المشاركة فى هذه المناسبة والاحتفال باكتوبر بمختلف الاشكال والتعهد بسلمية وجماهيرية الموكب.

على الجانب الاخر، قال الناشط السياسي عمار السجاد، “ذو الخلفية الإسلامية” صاحب الدعوة إلى مظاهرة مليونية في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن هذا الحراك يأتي بهدف “تصحيح مسار” الثورة، وتحقيق أهدافها بعد وقوع انحرافات في التغيير.

يأتي ذلك في وقت توالت التحذيرات من المشاركة فيما يسمى مليونية تصحيح المسار في 21 أكتوبر الحالي، والتي يعتقد على نطاق واسع أن «الإخوان» من فلول النظام السابق يقفون خلف الدعوة إليها لمحاولة اجهاض الثورة .