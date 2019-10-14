اليوم .. إنطلاق المفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة في جنوب السودان

ا ف ب – أعلن مسؤولون في جنوب السودان أنّ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيجري مباحثات سلام في جوبا اليوم الاثنين مع قادة عدد من الحركات المسلحة في الولايات السودانية.

وقال اتيني ويك اتيني المتحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير لوكالة فرانس برس “اجتماع الاثنين يمثل إطلاق مباحثات السلام في السودان”.

ويلتقي حمدوك، الذي تم تعيينه في آب/اغسطس الفائت بموجب اتفاق بين الجيش وحركة الاحتجاج، قادة حركات مسلحة من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقدم كير، الذي وقع قبل اسابيع اتفاق سلام مع قائد المتمردين في بلاده رياك مشار، عرضا للوساطة بين الحكومة السودانية والمتمردين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتأتي جولة المفاوضات الاثنين في اعقاب جولة أولى في ايلول/سبتمبر اتفق فيها الطرفان على خريطة طريق للمفاوضات.

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وقال اتيني إنّ جولة الاثنين ترمي لمناقشة القضايا الرئيسية.

وستجري المفاوضات في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي ابيي احمد، الفائز اخيرا بجائزة نوبل للسلام، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيس الكيني أوهورو كينياتا.

وأوضح اتيني أن وجودهم يأتي لإعطاء المباحثات دفعا أكبر.

ووصل وفد سوداني رفيع إلى جوبا الأحد.

وسيلتقي الوفد الرسمي السوداني عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والتي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وسيقود الحلو وفد المتمردين.