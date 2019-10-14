طلب للمحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن 4 من قيادات المجلس العسكري من بينهم البرهان

قدَّم طالب سوداني، أصيب بعمليات فض اعتصام القيادة العامة، في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، طلبًا للمحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن 4 من قيادات المجلس العسكري بصفتهم المسؤولين المباشرين عن قرار فض الاعتصام.

وشمل الطالب السوداني محمد المجتبى عمار السجاد، بطلبه، الأحد، بواسطة المحامي أحمد موسى، كلًا من: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان ”حميدتي“، إلى جانب الفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا.

واعتبر محامي الطالب، أن هؤلاء ”كانوا سببًا فيما لحق به من إصابة بالرصاص الحي في محيط مستشفى رويال كير بحي بري شرق العاصمة الخرطوم وتسبب له بإعاقة دائمة، ما أدى لتغيبه عن العام الدراسي.

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