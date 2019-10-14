لجنة تحقيق في التلاعُب بشأن الشهادات الصحية لصادر الماشية

الخرطوم: باج نيوز

كَشَفَت وزارة الثروة الحيوانية، عن تكوين لجنة للتحقيق في التّلاعُب بالشهادات الصحية لصادر الماشية.

وقال مدير المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية محمد يوسف بحسب “باج نيوز” أمس، إنّ اللجنة تَمّ تشكيلها من قِبل وكيل الوزارة وتشمل إلى جانب وزارة الثروة الحيوانية الأمن الاقتصادي ومحجر سواكن.

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وكشف مَصدرٌ عَن تلاعُبٍ يتم في الشهاداتِ الصحيّة الدولية لصادر الماشية، وأنّ بعض الأطباء البيطريين يتقاضون مبلغاً وقدره (300) جنيه بطريقةِ غير رسمية مُقابل ذلك، وقال المصدر إنّ التّلاعُب يتم في أرقام الشحنات وكمية الماشية التي يتم تصديرها للخارج.

وبحسب تقديراتٍ أوّلية، فإنّ السودان يُصدِّر سنوياً إلى السعودية ما يقارب الـ(6) ملايين رأس.

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