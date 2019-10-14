تحقيق لـ(الصيحة) يكشف عن وفاة وإصابة (42) شخصاً بمرض مجهول في أم درمان

الخرطوم: أم بلّه النور

توفي (30) شَخصاً نتيجة الإصابة بمرض مجهول، انتشر بضاحية “مشروع الإسكان” في منطقة أبو سعد الحارة (73) غربي أم درمان، فيما يتلقّى نحو (12) شخصاً مصاباً العلاج بعددٍ من مستشفيات ولاية الخرطوم لأكثر من شهرين.

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وكَشَفَ تحقيقٌ أجرته (الصيحة)، عن وفاة وإصابة عددٍ كبيرٍ من العاملين في مجال الحفريات بالمشروع بمَرضٍ مَجهولٍ دُون تماثل المُصابين للشفاء.

وقال رئيس لجنة العُمّال بمشروع الإسكان كمال عبد لله لـ(الصيحة)، إنّ جميع حالات الإصابة بالمرض هي من فئة العاملين بالحفريات، وأرجع أسباب ذلك إلى التربة، التي قال إنّها السبب الرئيسي للمرض, وطالب عبد الله بفحصها لمعرفة المرض وأسبابه عبر لجنة تضم مُختصين في المجال.

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