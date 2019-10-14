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ارتفاع عدد إصابات حمى الضنك في السودان إلى 135 شخصا

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مصدر الخبر / الراكوبة نيوز 0 تبليغ

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أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد الإصابات بحمى “الضنك” ارتفع إلى 135 مصابا، في ولايات كسلا (شرق السودان)، البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، وشمال دارفور (غرب السودان).
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 8 حالات جديدة، 7 منها بولاية كسلا، وحالة في شمال دارفور.
وطالبت وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور سارة عبد العظيم – في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار الأوبئة “الأحد” – ببذل المزيد من الجهود في تنفيذ كافة التكاليف، في وقتها المحدد، مؤكدة أهمية وجود المنظمات الدولية، والمجتمع المدني دون إغفال لأية جهة.

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