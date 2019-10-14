بدء مُفاوضات “جوبا” اليوم وتفاؤل جميع الأطراف

الخرطوم:الصيحة

يتوجّه رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى العاصمة “جوبا” اليوم للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام، فيما سبقه إلى دولة الجنوب وفد الحكومة برئاسة عضو المجلس الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو.

وبحسب مصادر عليمة أكدت لـ “الصيحة” أمس، أن زيارة البرهان ستكون يوماً واحداً يخاطب خلالها الجلسة الافتتاحية المُتوقع أن يُشارك فيها عدد من الرؤساء وكبار المسؤولين. ويرافق البرهان عدد من الوزراء على رأسهم وزير الدفاع والحكم الاتحادي ومدير جهاز الاستخبارات العامة.

Advertisements

وعلمت “الصيحة” أن حميدتي سيبقى في جوبا لعدة ايام فيما يعود البرهان اليوم “الإثنين”.وفي السياق وصل وفد التفاوُض الحكومي إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا برئاسة عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” رئيس لجنة التفاوُض، بجانب أعضاء السيادي، محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي والفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي في تصريح صحفي أمس، أن الوفد يضم عدداً من الوزراء، منهم وزير مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ووزير الحكم الاتحادي.

وكان قد وقّعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية الشهر الماضي، وثيقة إعلان مبادئ (إعلان جوبا) تمهيداً لمُفاوضات السلام بين الطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة