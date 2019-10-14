مجلس الوزراء يناقش أزمة المواصلات وإعادة النظر في “التعرفة”

الخرطوم: مريم

ناقش مجلس الوزراء موقف المواصلات العامة بالبلاد، واستعرض الجهود المبذولة والحلول العلمية العاجلة لحل الأزمة بولاية الخرطوم وتفعيل القوانين واللوائح الخاصة بالنقل.

وترأس وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العام أمس، أكد على ضرورة استمرار ولاية الخرطوم في صيانة طرق المواصلات العامة الرئيسية والفرعية وتفعيل قرار الالتزام بالخطوط المصدقة للمركبات العامة والوقوف في المحطات المحددة بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين لاستيراد المركبات ذات السعات الكبيرة وإعادة النظر في تعرفة المواصلات.

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