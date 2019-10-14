مسجلة مرضى بمستشفى شهير تتعرض للصفع من قبل سبعيني

تعرضت مسجلة المرضى لأخصائي عظام لضرب مبرح من رجل سبعيني بمستشفى شهير ببحري أمس بسبب ملاسنتها لسبعيني .

وتعود التفاصيل بحسب (تاسيتي نيوز) الى أن المسجلة بالمستشفى سمحت بالدخول لعدد من المرضى الذين لم تدرج أسماءهم بقائمة المسجلين، مما أغضب الحضور المنتظرين دورهم للدخول الى الطبيب، وبعدها احتد النقاش بينها ورجل سبعيني طالت مدة انتظاره للدخول الى الطبيب، الأمر الذي اغضب السبعيني موجها لها عدد من (الصفعات) مردفاً بقوله: (إنتي غير مؤدبة ولم تراعي عامل السن بيننا).

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