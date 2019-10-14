اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مسجلة مرضى بمستشفى شهير تتعرض للصفع من قبل سبعيني

0 نشر
مصدر الخبر / الراكوبة نيوز 0 تبليغ

Advertisements

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

تعرضت مسجلة المرضى لأخصائي عظام لضرب مبرح من رجل سبعيني بمستشفى شهير ببحري أمس بسبب ملاسنتها لسبعيني .

وتعود التفاصيل بحسب (تاسيتي نيوز) الى أن المسجلة بالمستشفى سمحت بالدخول لعدد من المرضى الذين لم تدرج أسماءهم بقائمة المسجلين، مما أغضب الحضور المنتظرين دورهم للدخول الى الطبيب، وبعدها احتد النقاش بينها ورجل سبعيني طالت مدة انتظاره للدخول الى الطبيب، الأمر الذي اغضب السبعيني موجها لها عدد من (الصفعات) مردفاً بقوله: (إنتي غير مؤدبة ولم تراعي عامل السن بيننا).

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا