ميركل تحذر أردوغان بضرورة وقف العملية العسكرية في سوريا فورا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مكالمة هاتفية اليوم الأحد، بضرورة وقف العملية العسكرية في شمال سوريا على الفور.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة القول، في بيان لها، “المستشارة دافعت عن الإنهاء الفوري للعملية العسكرية”.

وقالت إن المكالمة الهاتفية تمت بناء على طلب أردوغان.

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