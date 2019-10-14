الجيش السوري يصل لمحيط المطار العسكري في "الطبقة"

تمكن الجيش السوري، من دخول مدينة الطبقة ووصلت إلى محيط المطار العسكري، في المدينة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في الرقة أن وحدات من الجيش السوري بدأت بالانتشار في محيط المطار بعدما قطعت في وقت سابق من مساء أمس معبر (الطبقة)، الذي تسيطر عليه "وحدات الحماية الكردية" على طريق (حلب الطبقة) إلى الجنوب الشرقي من الطبقة بنحو 16 كيلومترا.

ورجح أن يبدأ الجيش بالدخول إلى المطار تمهيدا لتسلمه في إطار اتفاق رعته روسيا بين الدولة السورية ومسلحي تنظيم "قسد"، مشيرا إلى احتمال إكمال وحدات من الجيش الطريق نحو مدينة المنصورة الاستراتيجية الواقعة على طريق (الطبقة دير الزور) إلى الشرق من الطبقة بنحو 20 كيلومترا.

Advertisements

ويقع مطار الطبقة العسكري بالقرب من سد الفرات أكبر السدود السورية وأهمها.

وخسر الجيش السوري مطار الطبقة العسكري بعد معركة دامية مع تنظيم داعش الإرهابي شهر أغسطس آب 2014، حيث كان المطار يشكل الموقع الأخير للجيش في محافظة الرقة السورية.

وكان تنظيم داعش استولى على أكثر من 15 بلدة تحيط بالمطار قبل محاصرته تنفيذ هجومه الذي بدأ باستخدام العربات المفخخة التي يقودها انتحاريون أجانب، وبعد فشل العديد من الهجمات على المطار ومقتل أكثر من 150 من الإرهابيين المهاجمين، استقدم التنظيم تعزيزات مكثفة وتمكن مقاتلو داعش من إختراق أسوار المطار واستولوا على أجزاء كبيرة منه. وقد وقع هذا الهجوم عندما كان الجيش السوري ينسحب من المطار إلى منطقة إثريا، وترك حامية صغيرة خلفه.