أثناء التدريبات.. سفن حربية روسية تطلق صواريخ "كاليبر" في البحر المتوسط

أطلقت سفن حربية روسية صواريخ كاليبر المجنحة، في البحر الأبيض المتوسط أثناء التدريبات.

وأجرى طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية تدريبات في البحر الأبيض المتوسط، حيث أطلقت القوات نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملم بما في ذلك صواريخ كاليبر المجنحة.

وقال قائد السفينة الثاني انطون كوبرين للصحفيين اليوم الاثنين: "تم اختبار جميع أسلحة السفينة بشكل عملي في العامين الماضيين، لقد تم إطلاق بشكل مباشر قذائف وصواريخ كاليبر المجنحة وأنظمة مضادة للطائرات ... وقامت السفن من نفس المشروع مرارًا وتكرارًا بمهام في البحر الأبيض المتوسط، واليوم ربما يكون السلاح الأكثر تطوراً في روسيا ".