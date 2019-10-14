أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا وقوع إطلاق نار في أحد مراكز التسوق، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن المكان.
وقالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك.
وأضافت الشرطة على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة في بوكا راتون موجودون حاليا في مركز تاون سنتر ”ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة“ وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة فلوريدا تحقق في وقوع إطلاق نار بمركز تجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.