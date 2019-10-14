شرطة فلوريدا تحقق في وقوع إطلاق نار بمركز تجاري

أعلنت السلطات المحلية في ولاية فلوريدا وقوع إطلاق نار في أحد مراكز التسوق، مطالبة المواطنين بالابتعاد عن المكان.

وقالت الشرطة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا الأمريكية إنها هرعت إلى مركز للتسوق للتحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار هناك.

وأضافت الشرطة على تويتر أن أفراد إدارة الشرطة في بوكا راتون موجودون حاليا في مركز تاون سنتر ”ويقومون بعملية تفتيش دقيق للمنطقة“ وحثت الناس على الابتعاد عن المكان.