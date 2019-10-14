تركي آل الشيخ لملكة جمال لبنان: "لو ما أنتي حلوة ما سويت معك الفيديو"

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يرصد لقاء المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع ملكة جمال لبنان أنابيلا هلال، حيث قال لها: "لو ما أنتي حلوة ما سويت معك الفيديو"

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو من حوار قصير بين ”آل الشيخ“ و“أنابيلا“، خلال حفل منتدى صناعة الترفيه، والتي وجّهت إشادة بتنظيم المنتدى بشكل لائق.

ووجّهت ملكة جمال لبنان الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ، الذي تغزّل فيها قائلاً: ”لو ما أنتي حلوة ما سويت معك الفيديو"“.

منتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.

وكرّم الحفل الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وكل من عمرو دياب، وماجدة الرومي وعادل إمام وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.