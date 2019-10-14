أعلنت المملكة العربية السعودية، السماح لمن يحملون تأشيرات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تأشيرة شنجن لمنطقة دول الاتحاد الأوروبي، بالحصول على التأشيرات السياحية بالمملكة عبر الانترنت، أو لدى وصولهم لأراضي المملكة لقضاء الإجازات.
يأتي ذلك عقب إطلاق نظام لمنح التأشيرات يتيح للسائحين من 49 بلدا زيارتها.
وأطلقت السعودية الشهر الماضي نظاما جديدا لمنح التأشيرات شمل مواطنين من دول في أوروبا وأمريكا الشمالية ومعظم آسيا بهدف زيادة عدد السائحين الأجانب وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
ونصت لوائح تنفيذية نشرت مطلع هذا الأسبوع على أن بإمكان الأشخاص من دول أخرى ممن لديهم تأشيرة سياحية أو تجارية من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي اتباع الإجراء ذاته، بدلا من تقديم طلبات ووثائق إضافية إلى البعثات الدبلوماسية السعودية في أنحاء العالم.
وإلى الآن تقتصر إلى حد بعيد زيارة الأجانب للسعودية على العاملين المقيمين بها وعائلاتهم والمسافرين لأغراض تجارية، في حين يتم منح تأشيرات خاصة للحج والعمرة.
والتأشيرات الجديدة صالحة لمدة تصل إلى عام وتبلغ تكلفتها 120 دولارا تشمل رسم تأمين صحي، وتسمح بدخول المملكة عدة مرات والإقامة في كل زيارة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تمنح امتيازا سياحيا خاصا لحاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.