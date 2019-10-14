آلاف التونسيون يملئون شوارع العاصمة للاحتفال بفوز "قيس سعيد"

خرج الآلاف من التونسيين، الأحد، إلى شوارع العاصمة التونسية للاحتفال بفوز المرشح سعيد قيس بانتخابات الرئاسة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”سيغما كونساي“ فقد نال سعيّد 76,9 في المئة من الاصوات مقابل 23,1 في المئة للقروي.
كما أكد استطلاع آخر للرأي نشرته مؤسسة ”ايمرود كنسيلتنغ“ حصول سعيّد على 72,5 في المئة من الأصوات وحصول القروي على 27,5 في المئة.
وتجمع الآلاف من أنصار سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة اثر اعلان نتائج الاستطلاعات وهتفوا ”الشعب يريد قيس سعيّد“ و“تحيا تونس“، مرددين النشيد الوطني التونسي.
ويقول بوصيري العبيد (39 عاما) ”هذا يوم تاريخي، سيكون قيس سعيّد رئيسا بحق وسيقضي على الفساد“.
وأطلق المحتفلون الألعاب النارية ورفعوا صور سعيّد في الشارع الذي كان مسرحا لاحتجاجات التونسيين في ثورة 2011.
ومباشرة شكر سعيّد الشباب الذي ”فتح صفحة جديدة في التاريخ“، في أول تصريح صحافي له اثر اعلان نتائج الاستطلاعات.
وقال سعيّد (61 عاما) في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ”أشكر الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ“.
وتابع بصوته الجهوري ”سأحمل الأمانة…الشعب يريد“، وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.
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