ليبيا تعيد تشغيل معمل الغاز في ميناء الزويتينة

أعلنت السلطات الليبية إعادة تشغيل معمل الغاز في ميناء الزويتينة، بعد إيقافه للصيانة خلال الفترة الماضية.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد إن العمليات بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة ستستأنف بعد إغلاقه لأعمال صيانة من السابع وحتى 14 أكتوبر تشرين الأول.

وتسبب الإغلاق في تعليق الإنتاج في حقل الفارغ النفطي مما أسفر عن تعطيل إنتاج نحو 15 ألف برميل من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.