شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت ولاية النيل الابيض عن إكتمال الترتيبات لزراعة (100) ألف فدان قمح في العروة الشتوية بالولاية، مشيرة الي تنفيذ السياسة التمويلية مع شركاء الانتاج والبنك الزراعي وشركات القطاع الخاص والتي أعلنتها الدولة موخراً.

وقال المهندس الهادي عجيب مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) إنه تم وضع الخطة التأشيرية لبدء زراعة القمح في شهر نوفمبر المقبل، وتحديد المطلوبات المتمثلة في المبيدات والأسمدة والتقاوي والتقانات الحديثة ، كاشفاً عن إنتاجية عالية لمحصول السمسم خلال العروة الصيفية بلغت (4) قنطار للفدان في مساحة تجاوزت مليون و(486) الف فدان، مشيراً الي توزيع فرق علي المحليات لحصر المساحات المنتجة للموسم الصيفي الذي تبلغ (4) مليون فدان.

ولفت عجيب إلى أن إستخدام التقانات الحديثة ساهمت في تقليل الفاقد من محصول السمسم. المادة السابقة (شَفّاتة) لقيادة الحكومة الانتقالية…. القفز فوق الكفاءات!! المقالة القادمة شركةبيكر هيوز الأمريكية تبحث توسيع استثماراتها في السودان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زراعة (100) ألف فدان قمح في العروة الشتوية بالنيل الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.