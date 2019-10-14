وزير الطاقة يلتقي السفير المصري بالخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحث وزيرالطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم مع سفير دولة جمهورية مصر العربية بالسودان السفير حسام عيسى العلاقات الأزلية بين شعبي السودان ومصر.

وثمن الوزير دور جمهورية مصر في استقرار الأوضاع في السودان وذلك يرجع للعلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين، متطلعاً لأن تشهد الفترة المقبلة مشروعات اقتصادية مشتركة تسهم في استقرار البلدين، مشيرا إلى الدعم المصري في العديد من المجالات لا سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والذي يلامس احتياجات السودان العاجلة، مبيناً أن التعاون الاقتصادي سيؤدي إلى الاستقرار السياسي بين البلدين.

السفير حسام عيسى أكد جاهزية مصر لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وقال إن المشروع يحظى باهتمام القيادة المصرية، مشيرا إلى جاهزية الفرق الفنية والتمويل المالي، كاشفاً عن دخول المشروع في أقرب وقت بدءا من 240 ميقاواط قابلة للزيادة بعد تركيب أجهزة معوضات القدرة الكهربائية، مؤكدا التزام مصر تجاه السودان بتوفير فرص تدريب لمهندسي الكهرباء في إطار استكمال المشروع، لافتا إلى أنه يعد التزاما تجاه استقرار وتنمية السودان الذي ينعكس بدوره على استقرار مصر.