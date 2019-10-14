الصدمات تتوالى على ريال مدريد قبل "الكلاسيكو"

تلقى ريال مدريد عدة صدمات قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو، بعد إصابة لوكا مودريتش وغاريث بيل خلال مواجهة ويلز وكرواتيا يوم الأحد.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن إنذارات الخطر دقت في ريال مدريد بعد المباراة التي جمعت الفريقين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 بين ويلز وكرواتيا والتي خلفت إصابتين في صفوف النادي الملكي.

وغادر مودريتش الملعب للإصابة قبل النهاية بدقيقتين عقب التحامه مع هاري ويلسون لاعب ويلز أثناء محاولة الأخيرة إيقاف خطورة قائد كرواتيا.

مودريتش يعرج

وخضع بيل للعلاج بواسطة الفريق الطبي للمنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم الأخيرة لكن تم استبداله بناء على رأي الجهاز الطبي لكنه خرج وهو يعرج بسبب عدم قدرته على المشي على ساقه اليمنى.

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أما بيل ، الذي سجل هدف التعادل لويلز ، أنهى المباراة وهو يعاني من مشكلة بدنية ولم يكن قادرا الخروج من الملعب نظرا لأن مدربه ريان غيغز قد استخدمت بالفعل التغييرات الثلاثة .

وسيتم تقييم كلا اللاعبين من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان سيتمكنوا من الانضمام للفريق لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل.

حافظت ويلز على آمالها في التأهل لبطولة أوروبا (يورو 2020)بتعادلها 1-1 مع ضيفتها كرواتيا بعدما ألغى بيل تقدم نيكولا فلاشيتش المبكر للفريق الضيف في المجموعة الخامسة.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 14 نقطة من سبع مباريات متقدمة بنقطتين على المجر التي انتصرت بصعوبة 1-صفر على ضيفتها أذربيجان في وقت سابق من اليوم.

وتملك سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث عشر نقاط من ست مباريات متفوقة بنقطتين على ويلز التي خاضت ست مواجهات أيضا. وتتذيل أذربيجان الترتيب بنقطة واحدة من ست مباريات.