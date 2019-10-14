فستان دينا الشربيني بالسعودية يثير مواقع التواصل الاجتماعي

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، المقام بالرياض ضمن موسم الرياض الترفيهي، بصحبة الفنان عمرو دياب، مرتيدة فستان قصير، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“ مقطع فيديو ظهر خلاله النجم عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني التي ارتدت فستانا أسود قصيرًا، ما أغضب بعضًا من الجمهور السعودي من رواد التواصل الاجتماعي.
يذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما، في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائرًا، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدهم.
ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبدالوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.
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