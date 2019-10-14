فرنسا تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة بشأن شمال سوريا خلال ساعات

أعلنت السلطات الفرنسية، أنها تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة لضمان سلامة قواتها في شمال سوريا، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان اليوم الاثنين بعد اجتماع عاجل للحكومة إن فرنسا ستتخذ إجراءات في الساعات المقبلة لضمان سلامة جيشها وأفرادها المدنيين في شمال شرق سوريا.

ولدى فرنسا قوات خاصة في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش.