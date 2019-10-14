مساعٍ لإعفاء مدخلات إنتاج شركة السكر السودانية

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة التزام الوزارة بإجراء اتصالات مع وزارة المالية لإعفاء مدخلات إنتاج شركة السكر السودانية من الجمارك لتؤدي دورها في توفير سلعة السكر بأسعار معقوله للمواطن.

وأشار خلال اجتماعه اليوم مع قيادات الشركة بمبانيها بالمقرن إلى التزام وزارة الطاقة والتعدين بتوفير الجازولين لمصانع السكر بالسعر المدعوم من قبل الدولة ،مؤكداً أهمية تنفيذ المشروعات المصاحبة كالايثانون والتوليد الكهربائي وتسمين الماشية.

وطالب إدارة الشركة بتوفير خطط للمشروعات المصاحبة لصناعة السكر واستصحاب الخطة الموجودة لتكثيف الجهود لرفع الإنتاجية بمصانع السكر التابعة للشركة.

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ونبه إلى ضرورة التركيز في الخطة على المشاكل التي تواجه سير الأداء بالشركة لإيجاد الحلول بالإمكانيات المتاحة حالياً.

وأشار إلى إمكانية توفير فرص تمويل في ظل انفتاح السودان على العالم الخارجي.

وتحدث الوزير خلال لقائه اليوم مع العاملين بشركة السكر السودانية عن أهمية صناعة السكر بالبلاد وأنها تعد دون المستوى وأشار للعجز الذي واجه البلاد من سلعة السكر المنتج محلياً.

وكشف بحسب سونا – عن المشاكل التي تواجه صناعة السكر المرتبطة بكفاءة إنتاج المصانع المحلية.

وأكد أن قطاع السكر من القطاعات الفاعلة وأنه يحتاج لجهود من قبل الدولة والعاملين لمعالجة المشاكل لتعم الفائدة.

ووعد بحل المشاكل التي تواجه العاملين في الشركة حتى يعملوا بروح إيجابية تعبر بالوضع الاقتصادي للأفضل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)