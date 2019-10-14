لجنة الصحفيين: قرار مسجل التنظيمات معيب ويكرس لاستمرارية التمكين

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : أخبار 32 مشاهدة Advertisements أعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين رفضها لقرار مسجل تنظيمات العمل القاضي بإنهاء دورة الاتحادات المهنية، ووصف بيان صادر عن اللجنة القرار بالمخالف للوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية الهادفة لتفكيك كل أشكال التمكين للحزب البائد. واعتبر البيان بحسب صحيفة اليوم التالي – القرار تكريساً وشرعنة لقانون النقابات الذي سنه النظام المخلوع ويتقاطع مع رغبات المهنيين في تأسيس نقابات ديمقراطية تعبر عن تطلعات منسوبيها. وطالب البيان وزيرة العمل بإصدار قرار بحل نقابات واتحادات التمكين وفتح الأبواب أمام تأسيس قانون يفتح الطريق لتشكيل نقابات ديمقراطية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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