شارك عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة في حفل صنّاع الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في مدينة الرياض، مساء الأحد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل الحفل المقام في فندق ”ريتز كارلتون“ في الرياض، عدداً كبيراً من النجوم يتوافدون على المكان وبينهم، نجوم الفن في مصر، يسرا ومحمد هنيدي ورجاء الجداوي وهاني شاكر، ونجوم الفن في لبنان، وليد توفيق وملحم زين وراغب علامة وعاصي الحلاني، ومن الخليج رابح صقر وخالد عبدالرحمن وحسين الجسمي وآخرون.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بعض الصور ومقاطع الفيديو من داخل الحفل، وقال في تعليق عبر ”تويتر“ ”ليلة تاريخية في قلب الرياض“.

وتم في الحفل، تكريم الفائزين بجوائز ”منتدى صنّاع الترفيه“، وهم عشر شخصيات بارزة من المشاهير العرب والعالميين، تقدمهم الفنان السعودي، محمد عبده، وكل من عمرو دياب، وماجدة الرومي، وعادل إمام، وسعد الفرج، أما قائمة المشاهير العالميين، فضمت ويل سميث، راسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، والنجم السينمائي الهندي شاروخان.

ومنتدى صناع الترفيه، هو مبادرة جديدة لهيئة الترفيه السعودية، وتستهدف على مدى يومين، جمع رواد الترفيه حول العالم لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع داخل السعودية من خلال عقد ورش عمل ومعرض لصناعة الترفيه في المملكة.