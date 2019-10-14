ارتفاع عدد إصابات حمى الضنك في السودان لـ 135 شخصا

قالت وزارة الصحة السودانية، إن عدد الإصابات بحمى "الضنك" ارتفع إلى 135 مصابا، في ولايات كسلا شرق السودان، البحر الأحمر شمال شرقي البلاد، وشمال دارفور غرب السودان، موضحة أنه تم تسجيل 8 حالات جديدة، 7 منها بولاية كسلا، وحالة في شمال دارفور، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وطالبت وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور سارة عبدالعظيم، في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار الأوبئة اليوم، ببذل المزيد من الجهود في تنفيذ كل التكاليف، في وقتها المحدد، مؤكدة أهمية وجود المنظمات الدولية، والمجتمع المدني دون إغفال لأية جهة.

جدير بالذكر، أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة البعوض، وتنتشر غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي سريعة الانتشار خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة والضواحي والمناطق الريفية.