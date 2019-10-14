وطالبت وكيل وزارة الصحة الاتحادية الدكتور سارة عبدالعظيم، في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة انتشار الأوبئة اليوم، ببذل المزيد من الجهود في تنفيذ كل التكاليف، في وقتها المحدد، مؤكدة أهمية وجود المنظمات الدولية، والمجتمع المدني دون إغفال لأية جهة.
جدير بالذكر، أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة البعوض، وتنتشر غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي سريعة الانتشار خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة والضواحي والمناطق الريفية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد إصابات حمى الضنك في السودان لـ 135 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.