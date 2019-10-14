البدلاء يمنحون بولندا بطاقة التأهل لأمم أوروبا 2020

وضمنت بولندا، التي رد إطار المرمى فرصتين لها قبل افتتاح التسجيل، تأهلها عن المجموعة السابعة قبل مباراتين على نهاية التصفيات لتصبح رابع منتخب يتأهل للبطولة بعد إيطاليا وروسيا وبلجيكا.
وعانت بولندا لافتتاح التسجيل رغم استحواذها على الكرة بنسبة 65 بالمئة وزاد إحباطها عندما ردت العارضة محاولة بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 17 بينما سدد سيباستيان شيمانسكي في القائم بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 74 عبر البديل فرنكوفسكي عندما تلقى ليفاندوفسكي تمريرة طويلة استقبلها ببراعة ومررها بين ساقي أحد المدافعين وقبل أن يسدد وجد فرنكوفسكي الذي وضع الكرة بين ساقي الحارس.
وساهم ليفاندوفسكي أيضا في الهدف الثاني بعدها بست دقائق عندما سقط على الأرض عقب التحام قوي لكن الحكم أشار باستمرار اللعب لتصل الكرة إلى ميليك ليسدد في الشباك من مدى بعيد ليحرز هدفه الأول مع منتخب بلاده منذ نوفمبر الماضي.
وتملك بولندا متصدرة المجموعة 19 نقطة من ثماني مباريات متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن النمسا صاحبة المركز الثاني فيما حصدت مقدونيا الشمالية وسلوفينيا 11 نقطة.
وستشارك بولندا، التي لم تتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا حتى عام 2008، في البطولة للمرة الرابعة على التوالي.
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