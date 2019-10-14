ترامب يعلن عن استعداداه لفرض عقوبات قاسية ضد تركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لفرض عقوبات ضد تركيا على خلفية عملية أنقرة العسكرية في سوريا ضد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا ” أنا أعمل مع (السيناتور) ليندساي غراهام والعديد من أعضاء الكونغرس ، بمن فيهم الديمقراطيون ، لفرض عقوبات قوية على تركيا. وزارة المالية مستعدة للبدء، وقد يتطلب الأمر قانونًا إضافيًا. هناك إجماع ممتاز على هذه المسألة”. مضيفا أن تركيا طلبت عدم فعل ذلك.

وأعلن وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوشين، أيضًا أن الوزارة مستعدة “لفرض” العقوبات فورًا إذا لزم الأمر.

وأعلن أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم “نبع السلام”.