نشر جدول مباريات الهلال والمريخ في الممتاز

الخليج 365 :

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن برمجة مباريات الأسبوع الثالث وحتى السابع عشر من منافسة الدوري الممتاز.

وبحسب خطابٍ ممهور بتوقيع الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل فإنّ المنافسة ستعاود الدوارن في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الحالي سيواجه الهلال نظيره أهلي شندي بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” ضمن الأسبوع السادس، فيما يغادر إلى مروي ليحلّ ضيفًا على الأهلي مروي ضمن الأسبوع السابع في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وفي المرحلة الثامنة، سيستقبل الهلال نظيره حي العرب بورتسودان، فيما يتوجّه الفريق إلى الفاشر لمواجهة الهلال في المرحلة التاسعة.

وفي السادس من نوفمبر سيستضيف الهلال الخرطوم نظيره الأهلي الخرطوم ضمن المرحلة العاشرة.

ويحلّ الهلال ضيفًا على المريخ في قمّة مباريات الأسبوع الحادي عشر، وذلك في الثالث والعشرين من نوفمبر.

ويستضيف الهلال الخرطوم في السادس والعشرين من نوفمبر نظيره حي الوادي نيالا ضمن المرحلة الثانية عشر من المنافسة.

وسيلعب الهلال أمام الخرطوم الوطني ضمن الأسبوع الثالث عشر في السادس والعشرين من ديسمبر.

وضمن الأسبوع الرابع عشر، سيكون الهلال على موعدٍ لمواجهة المريخ الفاشر في الحادي والثلاثين من ديسمبر، فيما يحلّ في الحادي عشر من ذات الشهر ضيفًا على الشرطة القضارف، قبل أنّ يعود ويستقبل الهلال الأبيض بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” في الحادي عشر من ديسمبر ضمن المرحلة السادسة عشرة.

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وفي الجولة السابعة عشرة سيكون الهلال في الراحة.

أمّا المريخ الخرطوم، فسيعاود استئناف مبارياته في الممتاز بملاقاة الهلال الفاشر بملعبه في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك ضمن مباريات المرحلة الثالثة.

وسيغادر الفريق إلى نيالا لمواجهة حي الوادي ضمن المرحلة السادسة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، فيما يستضيف بملعبه بـ”الرد كاسل” نظيره الخرطوم الوطني في الخامس من نوفمبر ضمن المرحلة السابعة.

وضمن المرحلة الثامنة، سيحّل المريخ الخرطوم ضيفًا على المريخ الفاشر في الثلاثين من أكتوبر.

وفي مباريات المرحلة التاسعة، سيواجه المريخ نظيره الشرطة القضارف بملعبه بـ”الرد كاسل”، فيما يغادر بعد ذلك إلى الأبيض لملاقاة الهلال ضمن المرحلة العاشرة في الثلاثين من ديسمبر.

وضمن المرحلة الحادية عشر فسيلاقي المريخ الخرطوم نظيره الهلال الخرطوم في قمّة مباريات الممتاز.

وفي المرحلة الثانية عشر، سيكون المريخ ضيفًا على الرابطة كوستي في السابع والعشرين من نوفمبر.

وفي الأسبوع الثالث عشر، سيستقبل المريخ الخرطوم نظيره الفلاّح عطبرة في الأوّل من ديسمبر، وسيلعب أمام الأهلي عطبرة في الخامس من ذات الشهر بملعب الأخير وذلك لحساب المرحلة الرابعة عشر.

ويستقبل المريخ الخرطوم بملعبه نظيره الهلال كادوقلي في العاشر من ديسمبر ضمن الجولة الخامسة عشر، وسيحل بعد ذلك ضيفًا على الأمل عطبرة في المرحلة السادسة عشر، فيما سيكون مستقبلاً لنظيره الأهلي شندي في المرحلة السابعة عشر في العشرين من ديسمبر.