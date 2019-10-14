علي خامنئي يهدد بالندم أي معتد يهاجم إيران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، قوله اليوم الأحد، إن دول الخليج العربية الحليفة لواشنطن “تخضع لإرادة الولايات المتحدة”، وحذر من أن أي معتد سيتحرك ضد بلاده سيندم.
ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله لرئيس وزراء باكستان عمران خان الذي يزور إيران “ليس لدينا دافع لنكون معادين لهذه الدول، لكنها تخضع لإرادة الولايات المتحدة…عند التحرك ضد إيران… أي معتد سيندم على مهاجمة إيران”.
وأضاف أن “إنهاء الحرب في اليمن سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة”.
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